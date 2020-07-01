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Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

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20:06   1 Июля 2020
Общество

Участки для голосования по Конституции РФ закрылись в Петербурге

Участки для голосования по Конституции РФ закрылись в Петербурге

Участки для голосования по поправкам в Основной закон РФ закрылись в Санкт-Петербурге.

В Петербурге закрыли свои двери для избирателей участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Член петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин рассказал, что явка на 18:00 в Санкт-Петербурге была 70,7%, что составляет 2 721 700 проголосовавших.

Ранее редакция ФАН рассказала о рекордной явке на голосование по Конституции РФ. Согласно информации ЦИК, по состоянию на 17:00 по московскому времени явка избирателей на участках по всей России составила 62,89%.

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Автор: Василий Пименов
#санкт-петербург #поправки #конституция рф #Голосование2020

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