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Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

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20:04   1 Июля 2020
Политика

Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

В Санкт-Петербурге поправки к Конституции РФ поддержали более 70% опрошенных горожан.

Официальный экзит-полл сообщает, что к вечеру первого июля уже более 70,8% опрошенных петербуржцев проголосовали за поправки к Конституции РФ.

Дата 1 июля является последним днем голосования по поправкам к Конституции. На выходе из избирательных пунктов среди жителей Санкт-Петербурга проводят опрос. По официальным данным экзит-полла, на 18:00 изменения в Конституции поддержали более 70% опрошенных.

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников заявил, что явка на голосование превысила средний показатель по России.

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Автор: Кристина Мокроусова
#петербург #конституция #Голосование2020

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