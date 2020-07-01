Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

В Санкт-Петербурге поправки к Конституции РФ поддержали более 70% опрошенных горожан.

Официальный экзит-полл сообщает, что к вечеру первого июля уже более 70,8% опрошенных петербуржцев проголосовали за поправки к Конституции РФ.

Дата 1 июля является последним днем голосования по поправкам к Конституции. На выходе из избирательных пунктов среди жителей Санкт-Петербурга проводят опрос. По официальным данным экзит-полла, на 18:00 изменения в Конституции поддержали более 70% опрошенных.

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников заявил, что явка на голосование превысила средний показатель по России.