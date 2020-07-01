Политтехнолог Солонников назвал экзит-полл Каца "высосанным из пальца"

Эксперт в области политических технологий Дмитрий Солонников пояснил, что сообщения экс-члена партии "Яблоко" Максима Каца о принятых решениях жителей Москвы и Санкт-Петербурга о голосовании по поправкам не соответствующими действительности.

Кац опубликовал на своей странице в социальных сетях информацию, которая, по его мнению, отражает действительность выбора в плебисците по нововведениям в Основной закон страны в двух столицах. Он указал, что в Петербурге подавляющее количество людей проголосует отрицательно, а москвичи чаще выбирают "бойкот", сообщает издание "Невские новости".

Эксперты скептически настроены. Солонников отметил, что явка в двух самых больших городах России всегда имела меньшее процентное соотношение по сравнению с остальными регионами. Но то, что людей придет слишком мало, по словам члена Общественной палаты Петербурга, "полная ерунда".