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 Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства

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Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

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20:04   1 Июля 2020
Общество

Политтехнолог Солонников назвал экзит-полл Каца "высосанным из пальца"

Политтехнолог Солонников назвал экзит-полл Каца "высосанным из пальца"

Эксперт в области политических технологий Дмитрий Солонников пояснил, что сообщения экс-члена партии "Яблоко" Максима Каца о принятых решениях жителей Москвы и Санкт-Петербурга о голосовании по поправкам не соответствующими действительности.

Кац опубликовал на своей странице в социальных сетях информацию, которая, по его мнению, отражает действительность выбора в плебисците по нововведениям в Основной закон страны в двух столицах. Он указал, что в Петербурге подавляющее количество людей проголосует отрицательно, а москвичи чаще выбирают "бойкот", сообщает издание "Невские новости".

Эксперты скептически настроены. Солонников отметил, что явка в двух самых больших городах России всегда имела меньшее процентное соотношение по сравнению с остальными регионами. Но то, что людей придет слишком мало, по словам члена Общественной палаты Петербурга, "полная ерунда".

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Автор: Юлия Яковлева
#солонников #кац #Голосование2020

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