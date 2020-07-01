УИКи Москвы гасят бюллетени

Голосование по внесению изменений в Основной закон страны завершилось в Москве. Сотрудники УИКов первым делом принимаются за гашение неиспользованных бюллетеней.

Корреспондент «Политики сегодня» отметила, что за две минуты до официального закрытия пункта для голосования №5011 людей в нем не осталось. Не считая, конечно, членов комиссии. Они, кстати, заняты — собирают оставшиеся бюллетени и считают их. Оказалось, что не использовали только 91 штуку.

У листов отрезают нижний левый угол и упаковывают их в пакет. Обязательно подписывают, чтобы не затерялся. Потом ставят печати и автографы. Скоро приступят к подсчету в книгах.

За всю неделю голосования на участок пришли 1043 человека. И ниодного с температурой.

Корреспондент ПС выясняла, что председателя УИК Любовь Федюшину (на фото) коллеги ласково называют "главарь семьи".

«У нас сегодня большая явка, постоянно была работа. <…> Мы все стремимся к лучшему, выдержали это все. И я думаю, что все будет хорошо», — сказала глава избиркома.

Официальный день голосования объявлен закрытым. Ждем результатов.