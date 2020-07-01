Более 96% избирателей в Башкирии поддержали поправки в Конституцию

По итогам голосования 96,07% жителей Башкирии поддержали поправки в Конституцию.

Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия. После обработки бюллетеней выяснилось, что всего 3,93% избирателей не поддержали внесение изменений в Основной закон страны.

Сегодня, 1 июля, проходит заключительный этап общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Проявить гражданскую позицию жители могли также в период с 25 по 30 июня. Наблюдатели на голосовании отметили, что граждане проявили небывалый интерес к избирательному процессу.