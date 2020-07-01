ОП Москвы не подтвердила нарушения на голосовании по поправкам к Конституции

Сообщения о нарушениях на голосовании по поправкам к Конституции РФ поступали в Центральную избирательную комиссию, однако ни одно из них не подтвердилось. Такое заявление сделал председатель общественной палаты столицы Константин Ремчуков.

Всего 27 жалоб о возможных нарушениях поступило от московских избирателей, уточнил Ремчуков в беседе с корреспондентом ТАСС. Специалисты тщательно проверили каждую заявку, однако серьезных провокаций в ходе мероприятия не зафиксировали.

Представители Германии отметили высокий уровень организации и проведения всероссийского голосования по поправкам к Основному закону РФ. Власти ФРГ намерены учесть опыт России в проведении аналогичных мероприятий на территории всоей страны в период пандемии коронавирса.