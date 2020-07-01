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 ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования

ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования
Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

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19:54   1 Июля 2020
Общество

Колесников: власти РФ заинтересованы в демократичности голосования

Колесников: власти РФ заинтересованы в демократичности голосования

В стране с 25 июня по 1 июля проводится общероссийское голосование. По мнению специалистов, оно оказалось максимально демократичным.

Генерал-полковник юстиции Владимир Колесников рассказал, что голосование по поправкам в главный закон страны проходит в максимально открытом формате, как в столице России, так и в общем по стране. Он подчеркнул, что у каждого гражданина была возможность в наиболее удобной для него форме высказать свою позицию. Об этом сообщает Inforeactor.

По словам генерал-полковника юстиции, власти РФ заинтересованы в максимально демократичном голосовании и создали для его проведения все необходимые условия, в рамках которых были соблюдены все необходимые нормы. Колесников подчеркнул, что на местах для сохранения общего порядка работают большое количество наблюдателей.

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Автор: Василий Пименов
#конституция #колесников #Голосование2020

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