Колесников: власти РФ заинтересованы в демократичности голосования

В стране с 25 июня по 1 июля проводится общероссийское голосование. По мнению специалистов, оно оказалось максимально демократичным.

Генерал-полковник юстиции Владимир Колесников рассказал, что голосование по поправкам в главный закон страны проходит в максимально открытом формате, как в столице России, так и в общем по стране. Он подчеркнул, что у каждого гражданина была возможность в наиболее удобной для него форме высказать свою позицию. Об этом сообщает Inforeactor.

По словам генерал-полковника юстиции, власти РФ заинтересованы в максимально демократичном голосовании и создали для его проведения все необходимые условия, в рамках которых были соблюдены все необходимые нормы. Колесников подчеркнул, что на местах для сохранения общего порядка работают большое количество наблюдателей.