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 ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования

ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования
Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

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19:52   1 Июля 2020
Общество

ЦИК опубликовал результаты голосования после обработки 15% бюллетеней

ЦИК опубликовал результаты голосования после обработки 15% бюллетеней

Известны предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции России. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Поправки в главный закон страны поддержали 71,46% избирателей. При этом против высказались 27,55% россиян. Об этом свидетельствуют данные после обработки 15% протоколов.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходит 1 июля. ЦИК зафиксировал рекордный показатель явки на плебисцит, который превысил 60%.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #цик #конституция #Голосование2020

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