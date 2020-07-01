ЦИК опубликовал результаты голосования после обработки 15% бюллетеней

Известны предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции России. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Поправки в главный закон страны поддержали 71,46% избирателей. При этом против высказались 27,55% россиян. Об этом свидетельствуют данные после обработки 15% протоколов.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходит 1 июля. ЦИК зафиксировал рекордный показатель явки на плебисцит, который превысил 60%.