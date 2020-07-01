Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политтехнолог Солонников назвал экзит-полл Каца "высосанным из пальца"

Политтехнолог Солонников назвал экзит-полл Каца "высосанным из пальца"

 ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования

ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования
Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

 Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае

Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
Политтехнолог Солонников назвал экзит-полл Каца "высосанным из пальца"

Политтехнолог Солонников назвал экзит-полл Каца "высосанным из пальца"

 ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования

ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования
Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

 Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае

Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
19:43   1 Июля 2020
Общество

Флешмоб на Пушкинской площади оказалась очередным провалом "оппозиции"

Флешмоб на Пушкинской площади оказалась очередным провалом "оппозиции"

Незаконный флешмоб движения "Нет!" проходит на Пушкинской площади в Москве. Организаторов мероприятия в небольшой компании собравшихся не наблюдается. На месте работает полиция, никого не задерживают, призывают беречь здоровье, раздают маски.

Сторонники движения "Нет!" организовали флешмоб по итогам голосования по поправкам к Конституции. Небольшая группа активистов собралась на Пушкинской площади Москвы, самих организаторов среди них нет.

Зато на месте присутствуют полицейские. Они раздают участникам маски, призывая беречь здоровье. Задержаний нет. Подробности публикует Telegram-канал RT.

Отмечается, что блогеров и журналистов на флешмобе гораздо больше, чем самих участников. Интерес у СМИ вызывают те, кто начинает что-то говорить или поднимает плакат. Его быстро фотографируют и ищут другого желающего выдвинуть инициативу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#митинг #конституция #нет #пушкинская #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...