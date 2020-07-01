Флешмоб на Пушкинской площади оказалась очередным провалом "оппозиции"

Незаконный флешмоб движения "Нет!" проходит на Пушкинской площади в Москве. Организаторов мероприятия в небольшой компании собравшихся не наблюдается. На месте работает полиция, никого не задерживают, призывают беречь здоровье, раздают маски.

Сторонники движения "Нет!" организовали флешмоб по итогам голосования по поправкам к Конституции. Небольшая группа активистов собралась на Пушкинской площади Москвы, самих организаторов среди них нет.

Зато на месте присутствуют полицейские. Они раздают участникам маски, призывая беречь здоровье. Задержаний нет. Подробности публикует Telegram-канал RT.

Отмечается, что блогеров и журналистов на флешмобе гораздо больше, чем самих участников. Интерес у СМИ вызывают те, кто начинает что-то говорить или поднимает плакат. Его быстро фотографируют и ищут другого желающего выдвинуть инициативу.