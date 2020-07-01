Средняя явка на голосование по Конституции достигла 65%

Согласно представленным данным ЦИК РФ, средняя явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ составила 65%. За поправки проголосовали 71,38% избирателей.

Обработано 13,93% протоколов по состоянию на 19:15. Явка составила 64,94%. Положительный ответ по поправкам дали 71,38% граждан, против выступили 27,63% россиян, сообщает Центризбирком, передают РИА новости.

Финальный день голосования стартовал 1 июля. Досрочное голосование началось с 25 июня. Москвичи и жители Нижегородской области могли отдать голоса онлайн. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что растянутость голосования повлияла на явку. В Москве зафиксирован рекордно высокий процент.