Жители Брянской области продолжают приходить на избирательные участки для голосования

В Брянской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию России. Жители региона активно идут на избирательные участки.

Голосование на избирательных участках проходит в штатном режиме, нарушений не зафиксировано. Все жители региона отмечают безопасность проведения голосования и удобство на участках. Сайт "Брянская губерния" сообщает, что на участок №131 пришел выполнить гражданский долг ветеран Великой Отечественной войны Александр Мазилов.

О проведении общероссийского дня голосования по поправкам к Конституции России с 25 июня по 1 июля ранее объявил президент Владимир Путин. Для обеспечения безопасности граждан было принято решение увеличить время голосования.

Более 60% российских избирателей уже проголосовали по поправкам в Конституцию. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.