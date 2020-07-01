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ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования
Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

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19:39   1 Июля 2020
Общество

Жители Брянской области продолжают приходить на избирательные участки для голосования

Жители Брянской области продолжают приходить на избирательные участки для голосования

В Брянской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию России. Жители региона активно идут на избирательные участки.

Голосование на избирательных участках проходит в штатном режиме, нарушений не зафиксировано. Все жители региона отмечают безопасность проведения голосования и удобство на участках. Сайт "Брянская губерния" сообщает, что на участок №131 пришел выполнить гражданский долг ветеран Великой Отечественной войны Александр Мазилов.

О проведении общероссийского дня голосования по поправкам к Конституции России с 25 июня по 1 июля ранее объявил президент Владимир Путин. Для обеспечения безопасности граждан было принято решение увеличить время голосования.

Более 60% российских избирателей уже проголосовали по поправкам в Конституцию. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

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Автор: Юлия Яковлева
#поправки #конституция #брянск #Голосование2020

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