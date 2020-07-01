Участники флешмоба в Петербурге заявили об отсутствии мыслей

Одна из участников несанкционированного мероприятия в Петербурге заявила, что "ничего не думает". Об этом сообщает Nation News.

Финальный день общероссийского голосования по поправкам к Конституции проходит на всей территории России. Свыше 49 миллионов избирателей приняли участие в плебисците. Самые восточные субъекты страны первыми закончили голосование.

Жители Санкт-Петербурга организовали флешмоб на Дворцовой площади. Граждане кратко написали о своих желаниях в провокационной манере.

Авторы Telegram-канал "Бадди Китон" поделились уникальными кадрами с участниками флешмоба. На видео можно наблюдать, как противники поправок не соблюдают социальную дистанцию. Одна из девушек заявила, что не имеет мыслей и "просто против", сообщает Nation News.

Пресс-служба ЦИК сообщила о рекордной явке избирателей. В голосовании по поправкам поучаствовали свыше 60% граждан.