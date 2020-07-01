Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае

Центральная избирательная комиссия РФ завершила проверку итогов голосования по поправкам к главному закону страны в Камчатском крае.

Более 61% избирателей Камчатского края проголосовали за внесение изменений к Конституции РФ. Об этом стало известно по итогам обработки 100% протоколов участковых комиссий региона.

Голосование по поправкам к Основному закону страны завершится 1 июля в 20:00 по местному времени. Центризбирком сообщил, что средняя явка по России превысила 63%.