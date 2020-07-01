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 ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования

ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования
Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

 Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае

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19:31   1 Июля 2020
Политика

Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае

Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае

Центральная избирательная комиссия РФ завершила проверку итогов голосования по поправкам к главному закону страны в Камчатском крае.

Более 61% избирателей Камчатского края проголосовали за внесение изменений к Конституции РФ. Об этом стало известно по итогам обработки 100% протоколов участковых комиссий региона.

Голосование по поправкам к Основному закону страны завершится 1 июля в 20:00 по местному времени. Центризбирком сообщил, что средняя явка по России превысила 63%.

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Автор: Борис Нестеров
#конституция #камчатский край #Голосование2020

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