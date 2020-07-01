Политолог Марков рассказал о стратегии оппозиции на голосовании по поправкам

Распространение лживой информации во время голосования по поправкам в Конституцию РФ — не только спланированная, но и хорошо подготовленная акция, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова. Действительно, наличие фейков волнует, согласился с ее заявлением политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Есть люди, которые пытаются скомпрометировать голосование. Они не могут найти никаких нарушений, поэтому либо придумывают их, либо делают провокации. В этом главная стратегия. Поэтому действия оппозиции по поводу голосования, конечно, приводят к большой моральной дискредитации», — объяснил политолог «Политике сегодня».

По словам Памфиловой, Центральная избирательная комиссия научились перехватывать и формировать собственный информационный поток, но проблемы все равно остались. Марков считает необходимым создать как можно больше штабов по контролю и наблюдению за голосованием.

«Недостаточно информационного потока от ЦИКа, нужно больше. Необходим оперативный штаб, отслеживающий информационные провокации по поводу якобы существующих нарушений, чтобы сразу эффективно проверять и опровергать», — предложил политолог.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ изначально назначили на 22 апреля, но затем отложили из-за коронавируса. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. При этом учли эпидемиологическую обстановку и, чтобы обезопасить россиян, решили провести голосование в течение недели — с 25 июня по 1 июля. Также в Москве и Нижнем Новгороде проголосовать можно онлайн.

«Это смелое решение (проводить долгое голосование — прим. ред.). Без сомнения. В целом, все правильно сделали, достаточно эффективно. Организаторов можно похвалить», — подытожил политолог.

Ранее депутат Виктор Водолацкий в комментарии «Политике сегодня» отметил, что Комитет по безопасности и противодействию коррупции активно борется с фейковыми новостями по голосованию.

«Главное провести анализ, откуда появляется эта фейковая информация: есть ли у них общий центр распространения, либо же это каждый сумасшедший сам по себе распространяет. Нужно понять, есть ли центр управления всеми этими новостями», — подчеркнул он.

На момент публикации, ЦИК обработал 10,02 процента протоколов: изменение Конституции поддерживают 70,81 процента россиян, против высказались 28,17 процента.