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Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

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19:28   1 Июля 2020
Общество

Партию "Яблоко" и движение "НЕТ!" поймали на фальсификации экзит-поллов

Партию "Яблоко" и движение "НЕТ!" поймали на фальсификации экзит-поллов

Фальсификацию результатов данных экзит-поллов, проводимых движением "НЕТ!" и партией "Яблоко", по голосованию по поправкам в Основной закон РФ раскрыл Telegram-канал "Медиатехнолог".

Вышеуказанный Telegram-канал проинформировал, что после "плохих" утренних результатов экзитпольщикам поступила команда, после которой они стали записывать проголосовавших за поправки в графу "Нет". Часть удалось заснять на видео, пишет НСН.

Соответствующим образом проголосовавших за принятие поправок россиян записали в ряды тех, кто отдал свой голос против их внесения в Конституцию РФ.

Ранее сообщалось, что более 60% избирателей уже успели проголосовать за будущее России. По состоянию на 17:00 явка на участки составила 62,89%, пишет Федеральное агентство новостей.

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Автор: Василий Пименов
#яблоко #поправки #фальсификация #конституция рф #Голосование2020

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