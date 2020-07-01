Партию "Яблоко" и движение "НЕТ!" поймали на фальсификации экзит-поллов

Фальсификацию результатов данных экзит-поллов, проводимых движением "НЕТ!" и партией "Яблоко", по голосованию по поправкам в Основной закон РФ раскрыл Telegram-канал "Медиатехнолог".

Вышеуказанный Telegram-канал проинформировал, что после "плохих" утренних результатов экзитпольщикам поступила команда, после которой они стали записывать проголосовавших за поправки в графу "Нет". Часть удалось заснять на видео, пишет НСН.

Соответствующим образом проголосовавших за принятие поправок россиян записали в ряды тех, кто отдал свой голос против их внесения в Конституцию РФ.

Ранее сообщалось, что более 60% избирателей уже успели проголосовать за будущее России. По состоянию на 17:00 явка на участки составила 62,89%, пишет Федеральное агентство новостей.