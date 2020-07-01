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19:27   1 Июля 2020
Общество

Малькевич: всего два нарушения из списка "Голоса" могут быть подлинными

Малькевич: всего два нарушения из списка "Голоса" могут быть подлинными

"Карта нарушений" движения "Голос" в основном состоит из недостоверной информации о голосовании по поправкам к Конституции. Всего две жалобы из списка заслуживают внимания, отметил член Общественной палаты Александр Малькевич.

Общественная палата РФ продолжает борьбу с фейковыми новостями, которые распространяются в сети на фоне общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Журналист и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич опубликовал новую информацию о "Карте нарушений", которую обновляет скандально известное фейками движение "Голос". Материал ссылается на 1,5 тыс. жалоб, однако лишь 28 из них связаны непосредственно с голосованием.

Анализ информации показал, что ситуация вокруг "Карты нарушений" оказалась даже хуже, чем представлялось изначально. Малькевич пишет в своем Telegram-канале, что пять из описанных выше жалоб реально связаны с процессом плебисцита. Из них три случая не подтвердились. Информация об этом была донесена до членов центра по общественному наблюдению на утреннем брифинге.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #голос #провокации #фейковые новости #малькевич #Голосование2020

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