Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политтехнолог Солонников назвал экзит-полл Каца "высосанным из пальца"

Политтехнолог Солонников назвал экзит-полл Каца "высосанным из пальца"

 ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования

ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования
Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

 Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае

Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
Политтехнолог Солонников назвал экзит-полл Каца "высосанным из пальца"

Политтехнолог Солонников назвал экзит-полл Каца "высосанным из пальца"

 ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования

ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования
Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

 Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае

Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
19:12   1 Июля 2020
Общество

Россияне в Египте приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции

Россияне в Египте приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции

Более 700 граждан России проголосовали по правкам в Конституцию России на территории Египта в 16:00 по каирскому времени (17:00 по Москве), сообщил пресс-атташе посольства в Каире Федор Замуруев.

Для российских граждан в Египте были открыты три участка — в посольстве РФ в Каире и в генконсульствах России в Александрии и Хургаде. Также для россиян, находящихся на курорте в Шарм-эш-Шейхе, сотрудники дипломатического ведомства организовали передвижной участок, где можно проголосовать.

Замуруев отметил, что явка на участках на среднем уровне, так как много граждан России покинули Египет на вывозных рейсах. Он также сообщил, что голосование было организовано для сотрудников Росатома, которые заняты в строительстве АЭС "эд-Дабаа", передает слова пресс-атташе РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#посольство #египет #поправки #конституция #уик #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...