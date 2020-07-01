Россияне в Египте приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции

Более 700 граждан России проголосовали по правкам в Конституцию России на территории Египта в 16:00 по каирскому времени (17:00 по Москве), сообщил пресс-атташе посольства в Каире Федор Замуруев.

Для российских граждан в Египте были открыты три участка — в посольстве РФ в Каире и в генконсульствах России в Александрии и Хургаде. Также для россиян, находящихся на курорте в Шарм-эш-Шейхе, сотрудники дипломатического ведомства организовали передвижной участок, где можно проголосовать.

Замуруев отметил, что явка на участках на среднем уровне, так как много граждан России покинули Египет на вывозных рейсах. Он также сообщил, что голосование было организовано для сотрудников Росатома, которые заняты в строительстве АЭС "эд-Дабаа", передает слова пресс-атташе РИА Новости.