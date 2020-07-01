Гаспарян заявил, что протест в Москве против поправок закончился так и не начавшись
Публицист и политолог Армен Гаспарян в своем Телеграм-канале сообщил, что уличный протест против поправок к Конституции РФ на Пушкинской площади в Москве закончился, так и не начавшись.
К посту журналист прикрепил фото площади с воздуха, на котором видно, что ранее условленное для несанкционированного митинга место едва заполнено лишь небольшой группой людей.
"Уже слышу, как где-то в ФБК заплакал один бьюти-блогер", — добавил политолог.