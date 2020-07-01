Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политтехнолог Солонников назвал экзит-полл Каца "высосанным из пальца"

Политтехнолог Солонников назвал экзит-полл Каца "высосанным из пальца"

 ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования

ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования
Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

 Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае

Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
Политтехнолог Солонников назвал экзит-полл Каца "высосанным из пальца"

Политтехнолог Солонников назвал экзит-полл Каца "высосанным из пальца"

 ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования

ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования
Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

 Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае

Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
19:09   1 Июля 2020
Политика

Гаспарян заявил, что протест в Москве против поправок закончился так и не начавшись

Гаспарян заявил, что протест в Москве против поправок закончился так и не начавшись

Публицист и политолог Армен Гаспарян в своем Телеграм-канале сообщил, что уличный протест против поправок к Конституции РФ на Пушкинской площади в Москве закончился, так и не начавшись.

К посту журналист прикрепил фото площади с воздуха, на котором видно, что ранее условленное для несанкционированного митинга место едва заполнено лишь небольшой группой людей.

"Уже слышу, как где-то в ФБК заплакал один бьюти-блогер", — добавил политолог.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#москва #гаспарян #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...