Гаспарян заявил, что протест в Москве против поправок закончился так и не начавшись

Публицист и политолог Армен Гаспарян в своем Телеграм-канале сообщил, что уличный протест против поправок к Конституции РФ на Пушкинской площади в Москве закончился, так и не начавшись.

К посту журналист прикрепил фото площади с воздуха, на котором видно, что ранее условленное для несанкционированного митинга место едва заполнено лишь небольшой группой людей.