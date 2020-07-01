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 ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования

ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования
Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

 Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае

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19:07   1 Июля 2020
Происшествия

Акционисты вышли на Дворцовую площадь с плакатами, призывающими "снять трусы"

Акционисты вышли на Дворцовую площадь с плакатами, призывающими "снять трусы"

По всей стране 1 июля проходит последний день голосования по поправкам к Конституции. Петербуржцы решили его отметить, устроив своеобразную акцию в центре города.

Участники флешмоба в среду, 1 июля, вышли на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге и прихватили с собой несколько плакатов. На них были написаны громкие заявления. Некоторые аукционисты высказывали свои желания пойти в ЗАГС вместе с березой. У одного из молодых людей на листке бумаги красовалась надпись "Долой трусы". Часть участников флешмоба просто позировала в масках для фотосъемки на фоне Эрмитажа. Об этом сообщают "Невские новости".

Компания в центре города сначала вела себя мирно. Однако в итоге захотела острых ощущений, начала мешать работе сотрудников комитета по благоустройству и затеяла потасовку, стараясь привлечь к себе внимание.

Свыше 60% российских граждан проголосовали по поправкам в Конституцию. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

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Автор: Юлия Яковлева
#санкт-петербург #Голосование2020

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