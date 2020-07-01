ПС выяснила у экспертов, хваливших поправки, проголосовали ли они

Перед началом голосования «Политика сегодня» обсуждала поправки к Конституции РФ с депутатами, историками и политологами. В последний день необычного плебисцита агентство решило выяснить у них же, какой вариант голосования они посчитали наиболее удобным и как вообще оценивают процесс. Такие вопросы корреспондент ИА ПС задала депутату Государственной Думы Дмитрию Вяткину, писателю и историку Николаю Старикову и ведущему телеканала «Царьград» Андрею Афанасьеву.

Все собеседники агентства проголосовали на текущей неделе, не дожидаясь последнего дня, и каждый – очно.

«Я пришел на участок лично, по месту постоянной регистрации. Голосовал традиционным способом. Все было очень доброжелательно и спокойно. Это делает сам процесс голосования довольно приятным», — поделился Дмитрий Вяткин, объяснявший ранее, за кем остается последнее слово по одобрению поправок.

Политик положительно оценил и организацию голосования в части безопасности:

«Руки обработали антисептиком, друг к другу близко люди не подходили, очередей не было, надевали маски и соблюдали все положенные инструкции».

За очное голосование высказался и Андрей Афанасьев, ратующий за поправку о семейных ценностях – вносимую в Основной закон формулировку о браке как сочетании мужчины и женщины. Журналист приветствует голосование, растянутое на неделю в целях безопасности. Высокую явку и данные предварительных опросов с преимущественным «за» он объясняет консервативными взглядами большинства сограждан.

«После всех трясок людям хочется какой-то стабильности. Ведь нет ничего надежнее стабильности. Поэтому, возможно, так и настроены», — поделился телеведущий.

Писатель и историк Николай Стариков пошел на участок, потому что считает такой жест гражданской ответственностью:

«Я сторонник того, что гражданская позиция должна высказываться в активном порядке. Сходить и проголосовать ничуть не опаснее, нежели чем выйти в магазин или проехаться на метрополитене на работу».

Как и другие собеседники ИА ПС Стариков считает, что увеличенные сроки голосования помогут не только разрядить обстановку и снизить риски заражения, но и позволят более качественно выполнить полученный объем работы сотрудникам комиссии.

«Одно дело за семь дней навестить тех, кто не может прийти, другое дело сделать тот же самый объем работы в течение суток. Мне кажется, исходя из чрезвычайной ситуации, было принято правильное решение "размазать" голосование по определенному временному промежутку», — рассуждает писатель, объяснивший месяц назад важность поправки о русском языке.

По данным ЦИК РФ на 18.00 по московскому времени, введено 5,66 процента протоколов УИК. По ним поддерживают поправки 69,90 процента проголосовавших. Общая явка — 63,32 процента.