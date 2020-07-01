Депутат Федоров: не «Яблоко» придумало провокации, они работают на внешние силы

Прошедшее в РФ голосование по Конституции разделило общество на людей с российской идентичностью и на людей с идентичностью иностранного государства. Об этом в беседе с ИА «Политика сегодня» заявил депутат Государственной думы, глава Комитета по Экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров, комментируя новость о том, что движение «НЕТ!» и партия «Яблоко» попались на фальсификации результатов экзитполов.

Как сообщил ранее Telegram-канал «Медиатехнолог», «яблочники» и «нетовцы» опрашивали людей у избирательных участков Москвы. При этом они записывали людей, подержавших внесение поправок в Конституцию, в графу тех, кто проголосовал «против».

«После "плохих" утренних результатов прошла команда, и экзитполщики стали записывать людей "За" в графу "Нет". Часть удалось заснять на видео», — пишет «Медиатехнолог».

По мнению Евгения Федорова, ситуацию надо оценивать не с точки зрения голосов и процентов, а с точки зрения его последствий.

«То есть у нас референдум идет, как Путин правильно сказал, за Россию – за свободу и независимость Отечества. И вокруг этого референдума люди делятся не на правых и левых, не на любителей чего-то и не любителей, а это фактически референдум идентификации, идентичности – российская идентичность или идентичность иностранного государства», — объяснил депутат.

При этом Федоров подчеркнул, что вопрос суверенитета – это вопрос власти, и, если российский народ (как сказал в своей речи Путин, народ-суверен) эту власть получает, значит ее кто-то теряет. А теряют ее как раз иностранные структуры, международные органы, олигархи и так далее, и они будут этому сопротивляться и биться за власть. Для этого им нужна низкая легитимность, скандалы, конфликты, какие-то расхождения и они платят за все это деньги – за острую ситуацию, за конфликт, за провокации.

Они не могут поменять народ и волеизъявление народа, выраженное в процентах, поэтому они попытаются создать условия для интерпретации результатов голосования, добавил депутат. То есть. По его словам, основная борьба начнется после окончания голосования, когда придет время принимать сотни новых законов — по суверенитету, двойному гражданству, верховенству Конституции и всему остальному. Вот к этому моменту они все и готовятся.