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 ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования

ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования
Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

 Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае

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18:59   1 Июля 2020
Общество

Депутат Европарламента отметила высокий уровень организации голосования по Конституции РФ

Депутат Европарламента отметила высокий уровень организации голосования по Конституции РФ

Голосование по поправкам в Конституцию России организовано на самом высоком уровне, в том числе с точки зрения соблюдения санитарных норм, заявила депутат Европарламента Элен Лапорт.

Второй тур муниципальных выборов завершился во Франции. Политик сравнила проведение голосования в двух странах. По ее словам, организация плебисцита в России соответствует всем демократическим требованиям. Кроме того, право голоса предоставлено абсолютно всем гражданам, даже тем, кто не может по разным причинам добраться до избирательных участков.

Соблюдению мер безопасности также способствует увеличенный срок голосования в семь дней. Все организовано так, чтобы обеспечить все эпидемиологические требования.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит максимально честно и прозрачно. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Бабич в интервью "АиФ".

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Автор: Василий Пименов
#европа #франция #конституция #Голосование2020

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