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 ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования

ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования
Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

 Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае

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18:58   1 Июля 2020
Политика

Более 77% жителей Еврейской АО поддержали поправки к Конституции РФ

Более 77% жителей Еврейской АО поддержали поправки к Конституции РФ

Более 77% избирателей Еврейской автономной области поддержали поправки к Конституции России. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ после подсчета 100% протоколов.

По информации российского ведомства, в регионе завершен подсчет голосов. Большинство жителей области поддержали поправки к Основному закону Россию. Против изменений выступили 21,39% голосовавших в автономной области.

Ранее международный эксперт из Германии Гуннар Линдеманн заявил, что общероссийское голосование в Крыму по вопросу внесения изменений в Конституцию России прошло демократично и максимально прозрачно.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #Голосование2020

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