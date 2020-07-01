Более 77% жителей Еврейской АО поддержали поправки к Конституции РФ

Более 77% избирателей Еврейской автономной области поддержали поправки к Конституции России. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ после подсчета 100% протоколов.

По информации российского ведомства, в регионе завершен подсчет голосов. Большинство жителей области поддержали поправки к Основному закону Россию. Против изменений выступили 21,39% голосовавших в автономной области.

Ранее международный эксперт из Германии Гуннар Линдеманн заявил, что общероссийское голосование в Крыму по вопросу внесения изменений в Конституцию России прошло демократично и максимально прозрачно.