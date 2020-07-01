Пермский край обнародовал результаты голосования по Конституции

Центральный избирательный комитет сообщил, что в Пермском крае за поправки в Конституцию проголосовали 87,57% избирателей.

Против поправок проголосовали 11,56% местных жителей. Явка избирателей в регионе к 18:00 (16:00 мск) составила около 48%, в некоторых районах Пермского края она превысила 74%. По данным регионального избиркома, в голосовании приняли участие 953 530 человек. В ведомстве также сообщили об отсутствии нарушений в проведении голосования по поправкам в Конституцию.

ЦИК РФ рассказал "Федеральному агентству новостей", что на вечер 1 июня в голосовании по изменению Основного закона страны приняли участие более 62% избирателей.