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 ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования

ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования
Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

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18:51   1 Июля 2020
Общество

Пермский край обнародовал результаты голосования по Конституции

Пермский край обнародовал результаты голосования по Конституции

Центральный избирательный комитет сообщил, что в Пермском крае за поправки в Конституцию проголосовали 87,57% избирателей.

Против поправок проголосовали 11,56% местных жителей. Явка избирателей в регионе к 18:00 (16:00 мск) составила около 48%, в некоторых районах Пермского края она превысила 74%. По данным регионального избиркома, в голосовании приняли участие 953 530 человек. В ведомстве также сообщили об отсутствии нарушений в проведении голосования по поправкам в Конституцию.

ЦИК РФ рассказал "Федеральному агентству новостей", что на вечер 1 июня в голосовании по изменению Основного закона страны приняли участие более 62% избирателей.

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Автор: Илья Романович
#поправки #конституция #Голосование2020

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