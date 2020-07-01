Почти 100% российских военных проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Вооруженных силах практически завершилось. Участие в избирательном процессе приняли 99,99% военных. Такие данные приводит Министерство обороны России в среду, 1 июля.

Накануне международный эксперт из Германии Гуннар Линдеманн прокомментировал ход общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в Крыму. Он подчеркнул, что процедура плебисцита прошла максимально демократично и прозрачно.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о голосовании по поправкам к Конституции России. Согласно документу, дата проведения плебисцита растянулась на несколько дней — с 25 июня по 1 июля. Такая мера призвана сделать голосование максимально безопасным в условиях пандемии COVID-19.