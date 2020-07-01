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 ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования

ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования
Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

Поправки к Конституции РФ в Петербурге поддержали более 70% опрошенных

 Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае

Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае
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18:50   1 Июля 2020
Политика

Почти 100% российских военных проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Почти 100% российских военных проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Вооруженных силах практически завершилось. Участие в избирательном процессе приняли 99,99% военных. Такие данные приводит Министерство обороны России в среду, 1 июля.

Накануне международный эксперт из Германии Гуннар Линдеманн прокомментировал ход общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в Крыму. Он подчеркнул, что процедура плебисцита прошла максимально демократично и прозрачно.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о голосовании по поправкам к Конституции России. Согласно документу, дата проведения плебисцита растянулась на несколько дней — с 25 июня по 1 июля. Такая мера призвана сделать голосование максимально безопасным в условиях пандемии COVID-19.

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Автор: Руслан Неглинный
#военные #минобороны рф #Голосование2020

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