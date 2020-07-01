Член ЦИК: явка будет гораздо выше, чем при принятии Конституции 1993 года

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ идет очень активно, во всех регионах страны отмечается высокая явка избирателей.

Об этом заявил в среду, 1 июля член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко, принявший участие в проведенном Медиагруппой «Патриот» обсуждении всероссийского голосования по изменению Конституции.

По словам Шевченко, к последнему дню многодневного голосования в ряде субъектов зафиксированы небольшие нарушения, но не произошло никаких серьезных инцидентов, которые потребовали бы рассмотрения ЦИК.

Небольшое количество нарушений, добавил он, связано с тем, что была проведена четкая и слаженная работа по подготовке и проведению голосования. На выборах работает боле полумиллиона наблюдателей. Задачей избирательной системы, по словам Шевченко, является отделение зерен от плевел и соответствующие выводы.

«Провокации идут, они почти во всех регионах есть, но задача избирательной системы отделить зерна от плевел и сделать свои выводы. Подавляющее большинство, что размещается на «Карте нарушений», это фейки, постановочные ролики, не имеющие ничего общего с действительностью», — отметил член ЦИК.

Сравнивая нынешнее голосование с голосованием по принятию первой российской Конституции в 1993 году, эксперт заявил, что в этот раз явка на избирательные участки, очевидно, будет гораздо выше, чем 27 лет назад.