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 ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования

ЦИК сообщила о завершении работы московских участков для голосования
Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае

Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования в Камчатском крае

 Гаспарян заявил, что протест в Москве против поправок закончился так и не начавшись

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18:38   1 Июля 2020
Политика

Представителя "Голоса" задержали с поддельным протоколом голосования в Москве

Представителя "Голоса" задержали с поддельным протоколом голосования в Москве

Общественного наблюдателя задержали с поддельным протоколом голосования на одном из избирательных участков Москвы. Об этом сообщили в общественном штабе по контролю и наблюдению за избирательной кампанией.

Нарушителем оказался член движения "Голос", находившийся на столичном УИК №1912. При себе общественник имел поддельный документ. Члены избирательной комиссии вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Молодой человек задержан и доставлен в отделение МВД.

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Автор: Юлия Яковлева
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