Представителя "Голоса" задержали с поддельным протоколом голосования в Москве

Общественного наблюдателя задержали с поддельным протоколом голосования на одном из избирательных участков Москвы. Об этом сообщили в общественном штабе по контролю и наблюдению за избирательной кампанией.

Нарушителем оказался член движения "Голос", находившийся на столичном УИК №1912. При себе общественник имел поддельный документ. Члены избирательной комиссии вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Молодой человек задержан и доставлен в отделение МВД.