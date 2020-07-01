Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Нарушения в Москве минимальны и не сказались на процессе голосования по поправкам в Основной закон Российской Федерации.

Соответствующие данные предоставил общественный штаб по контролю и наблюдению за всероссийским волеизъявлением граждан по Конституции РФ. Об этом написало РИА Новости.

Федеральное агентство новостей сообщает, что около 63% избирателей уже оставили свой голос относительно нововведений в основной закон. Такую информацию обнародовал Центризбирком.

По результатам первого дня работы на пунктах голосования в Крыму международный эксперт из ФРГ Гуннар Линдеманн заявил о полной прозрачности процесса голосования. По его словам, волеизъявление проходит организованно и демократично.