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Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

 Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции
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18:28   1 Июля 2020
Политика

Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

Связанное со структурами Михаила Ходорковского движение "Нет!" готовит очередную политическую провокацию на почве итогов голосования по поправкам к Конституции РФ. Речь идет о призыве к проведению несанкционированного митинга в разных городах РФ.

В таком действии можно отследить признаки нарушения российского законодательства. Один из координаторов движения заявил, что митинг должен состояться в 18:00 в Москве. Исполнительный директор признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров лично хочет прийти и вынести на обсуждение происходящее. Как конкретно будет происходить обсуждение, непонятно, но очевидно то, что провокации в отношении голосования по поправкам к Конституции РФ состоятся.

Пивоваров заявил, что данное голосование не является референдумом, и поэтому признавать его легитимность участники движения "Нет!" не планируют, пишет iReactor.

Политолог Алексей Мартынов, в свою очередь, отметил, что нынешняя явка участников голосования по поправкам к Конституции РФ является рекордной для Москвы.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #ходорковский #конституция #Голосование2020

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