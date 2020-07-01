Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

Связанное со структурами Михаила Ходорковского движение "Нет!" готовит очередную политическую провокацию на почве итогов голосования по поправкам к Конституции РФ. Речь идет о призыве к проведению несанкционированного митинга в разных городах РФ.

В таком действии можно отследить признаки нарушения российского законодательства. Один из координаторов движения заявил, что митинг должен состояться в 18:00 в Москве. Исполнительный директор признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров лично хочет прийти и вынести на обсуждение происходящее. Как конкретно будет происходить обсуждение, непонятно, но очевидно то, что провокации в отношении голосования по поправкам к Конституции РФ состоятся.

Пивоваров заявил, что данное голосование не является референдумом, и поэтому признавать его легитимность участники движения "Нет!" не планируют, пишет iReactor.

Политолог Алексей Мартынов, в свою очередь, отметил, что нынешняя явка участников голосования по поправкам к Конституции РФ является рекордной для Москвы.