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ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

 ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии
Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

 Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

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18:21   1 Июля 2020
Общество

ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

Официальные представители Центральной избирательной комиссии Российской Федерации представили промежуточные данные по результатам голосования по поправкам к Конституции.

Сотрудники ЦИК обработали 100% протоколов избирательного мероприятия, которое прошло на Сахалине. Согласно полученным данным, дополнения в Основной закон страны поддержало 74,84% избирателей. Противоположенное мнение высказало 24,04% граждан.

На всероссийском голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации в Москве регистрируется рекордная явка. Информацией об этом поделился политолог Алексей Мартынов. Он также оценил результаты электронного голосования, которое в этот раз были доступно для граждан.

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Автор: Кристина Мокроусова
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