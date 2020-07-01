ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

Официальные представители Центральной избирательной комиссии Российской Федерации представили промежуточные данные по результатам голосования по поправкам к Конституции.

Сотрудники ЦИК обработали 100% протоколов избирательного мероприятия, которое прошло на Сахалине. Согласно полученным данным, дополнения в Основной закон страны поддержало 74,84% избирателей. Противоположенное мнение высказало 24,04% граждан.

На всероссийском голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации в Москве регистрируется рекордная явка. Информацией об этом поделился политолог Алексей Мартынов. Он также оценил результаты электронного голосования, которое в этот раз были доступно для граждан.