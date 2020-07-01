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ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

 ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии
Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

 Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции
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18:19   1 Июля 2020
Политика

В МВД поступило 839 заявлений о происшествиях в ходе голосования по поправкам

В МВД поступило 839 заявлений о происшествиях в ходе голосования по поправкам

В министерство внутренних дел поступило 839 заявлений о происшествиях в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой.

Также подчеркивается, что серьезных нарушений на голосовании по нововведениям в основной закон России зарегистрировано не было.

Напомним, 1 июля в стране проходит финальный день голосования по поправкам к Конституции. Избирательным правом в стране обладает более 108 миллионов граждан.

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Автор: Кристина Мокроусова
#мвд #конституция #Голосование2020

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