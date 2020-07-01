В МВД поступило 839 заявлений о происшествиях в ходе голосования по поправкам

В министерство внутренних дел поступило 839 заявлений о происшествиях в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой.

Также подчеркивается, что серьезных нарушений на голосовании по нововведениям в основной закон России зарегистрировано не было.

Напомним, 1 июля в стране проходит финальный день голосования по поправкам к Конституции. Избирательным правом в стране обладает более 108 миллионов граждан.