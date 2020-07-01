Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

 ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии
Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

 Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

 ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии
Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

 Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
18:19   1 Июля 2020
Общество

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные данные о плебисците по нововведениям в Основной закон страны, прошедшем в Республике Хакасия.

Жители региона в 89,93% случаев поддержали идею о поправках, однако против высказались 9,88% избирателей. Сейчас обработали уже 1,04% всех протоколов. Среда, 1 июля, стала последним днем, когда россияне могли прийти на избирательные участки, чтобы высказать свое мнение.

Работники УИК выдавали всем пришедшим одноразовые маски и перчатки, а также проводили измерение температуры. Участки, где по местному времени уже наступило 20:00, завершили прием граждан. Сейчас там проходит изучение мнений.

На голосовании присутствовали не только российские наблюдатели, но и международные эксперты. Гуннар Линдеманн, приехавший из Германии, подтвердил прозрачность мероприятия на территории Республики Крым еще в начале плебисцита.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#поправки #хакасия #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...