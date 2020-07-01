ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные данные о плебисците по нововведениям в Основной закон страны, прошедшем в Республике Хакасия.

Жители региона в 89,93% случаев поддержали идею о поправках, однако против высказались 9,88% избирателей. Сейчас обработали уже 1,04% всех протоколов. Среда, 1 июля, стала последним днем, когда россияне могли прийти на избирательные участки, чтобы высказать свое мнение.

Работники УИК выдавали всем пришедшим одноразовые маски и перчатки, а также проводили измерение температуры. Участки, где по местному времени уже наступило 20:00, завершили прием граждан. Сейчас там проходит изучение мнений.

На голосовании присутствовали не только российские наблюдатели, но и международные эксперты. Гуннар Линдеманн, приехавший из Германии, подтвердил прозрачность мероприятия на территории Республики Крым еще в начале плебисцита.