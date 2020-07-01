Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

 ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии
Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

 Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

 ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии
Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

 Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
18:17   1 Июля 2020
Политика

ЦИК прогнозируют явку более 62% на голосовании по поправкам к Конституции РФ

ЦИК прогнозируют явку более 62% на голосовании по поправкам к Конституции РФ

Секретарь комиссии Майя Гришина отметила, что половина избирательных участков в стране еще не закрылась.

Центральная избирательная комиссия прогнозирует явку, которая может превышать 62%, на голосовании по поправкам к Конституции РФ.

Майя Гришина обратила внимание, что на 17:00 средняя явка составляет 62%, хотя половина участков в европейской части страны еще не закрылась.

ЦИК РФ сообщает, что общая явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ на 17:00 составляет 62,89%. За поправки проголосовали 70,36% россиян, а против всего 28,60%.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#цик #конституция #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...