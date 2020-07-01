ЦИК прогнозируют явку более 62% на голосовании по поправкам к Конституции РФ

Секретарь комиссии Майя Гришина отметила, что половина избирательных участков в стране еще не закрылась.

Центральная избирательная комиссия прогнозирует явку, которая может превышать 62%, на голосовании по поправкам к Конституции РФ.

Майя Гришина обратила внимание, что на 17:00 средняя явка составляет 62%, хотя половина участков в европейской части страны еще не закрылась.

ЦИК РФ сообщает, что общая явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ на 17:00 составляет 62,89%. За поправки проголосовали 70,36% россиян, а против всего 28,60%.