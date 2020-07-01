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 ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии
Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

 Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

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18:13   1 Июля 2020
Общество

ЦИК обнародовал результаты голосования по Конституции в Горном Алтае

ЦИК обнародовал результаты голосования по Конституции в Горном Алтае

Среди жителей Горного Алтая 64,56% избирателей поддержали поправки в Конституцию, сообщил ЦИК.

Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса в отдаленных регионах страны. По итогам голосования в Горном Алтае внесение поправок в Конституцию поддержали 64,56% избирателей. Против изменений в Основном законе страны высказались 34,8% человек.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит 1 июля. Дату утвердил глава государства Владимир Путин. В данный момент более 60% российских избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию. Это рекордная явка.

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Автор: Яна Либерман
#конституция #Голосование2020

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