ЦИК обнародовал результаты голосования по Конституции в Горном Алтае

Среди жителей Горного Алтая 64,56% избирателей поддержали поправки в Конституцию, сообщил ЦИК.

Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса в отдаленных регионах страны. По итогам голосования в Горном Алтае внесение поправок в Конституцию поддержали 64,56% избирателей. Против изменений в Основном законе страны высказались 34,8% человек.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит 1 июля. Дату утвердил глава государства Владимир Путин. В данный момент более 60% российских избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию. Это рекордная явка.