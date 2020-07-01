Противники поправок на Дворцовой площади в Петербурге начали провоцировать полицейских

Требования полицейских отказываются выполнять участники акции, организованной противниками поправок к Конституции России. Несогласованный флешмоб проходит на Дворцовой площади.

Сотрудники полиции пытаются обеспечить порядок на территории, призывая граждан соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и не рисковать здоровьем. Однако участники флешмоба игнорируют полицейский. Многие из пришедших даже не надели защитные маски, сообщают "Невские Новости".

Один из провокаторов — скандально известный Динар Идрисов, работавший ранее в проекте "Русь сидящая". Уволен он был за неспособность работать в команде и вымогательство денег с подзащитных фонда.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с рекордной явкой. Необычно высокие показатели в Москве отметил политолог Алексей Мартынов. По его словам, столичные граждане понимают важность этого процесса.