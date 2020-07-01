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ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

 ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии
Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

 Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции
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17:58   1 Июля 2020
Общество

Противники поправок на Дворцовой площади в Петербурге начали провоцировать полицейских

Противники поправок на Дворцовой площади в Петербурге начали провоцировать полицейских

Требования полицейских отказываются выполнять участники акции, организованной противниками поправок к Конституции России. Несогласованный флешмоб проходит на Дворцовой площади.

Сотрудники полиции пытаются обеспечить порядок на территории, призывая граждан соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и не рисковать здоровьем. Однако участники флешмоба игнорируют полицейский. Многие из пришедших даже не надели защитные маски, сообщают "Невские Новости".

Один из провокаторов — скандально известный Динар Идрисов, работавший ранее в проекте "Русь сидящая". Уволен он был за неспособность работать в команде и вымогательство денег с подзащитных фонда.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с рекордной явкой. Необычно высокие показатели в Москве отметил политолог Алексей Мартынов. По его словам, столичные граждане понимают важность этого процесса.

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Автор: Руслан Неглинный
#поправки #конституция #флешмоб #Голосование2020

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