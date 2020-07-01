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ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

 ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии
Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

 Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции
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17:58   1 Июля 2020
Политика

Дрозденко не исключил, что выборы губернатора Ленобласти займут несколько дней

Дрозденко не исключил, что выборы губернатора Ленобласти займут несколько дней

Выборы губернатора Ленинградской области, запланированные на текущий сентябрь, могут растянуться на несколько дней, если ситуация с распространением коронавируса останется напряженной. Об этом 1 июля заявил глава региона Александр Дрозденко.

По его словам, если обстановка с COVID-19 изменится в лучшую сторону, можно будет сохранить старую форму выборов. В случае ухудшения ситуации власти Ленинградской области задумаются о безопасности жителей региона на голосовании.

Дрозденко отметил, что новая форма голосования (электронная. — Ред.) получила одобрение среди жителей области. Регион готов перенять систему дистанционного плебисцита, но есть проблема, которая пока мешает это сделать, — низкое качество интернета на отдельных территориях.

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Автор: Кристина Мокроусова
#губернатор #выборы #ленобласть

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