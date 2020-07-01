Дрозденко не исключил, что выборы губернатора Ленобласти займут несколько дней

Выборы губернатора Ленинградской области, запланированные на текущий сентябрь, могут растянуться на несколько дней, если ситуация с распространением коронавируса останется напряженной. Об этом 1 июля заявил глава региона Александр Дрозденко.

По его словам, если обстановка с COVID-19 изменится в лучшую сторону, можно будет сохранить старую форму выборов. В случае ухудшения ситуации власти Ленинградской области задумаются о безопасности жителей региона на голосовании.

Дрозденко отметил, что новая форма голосования (электронная. — Ред.) получила одобрение среди жителей области. Регион готов перенять систему дистанционного плебисцита, но есть проблема, которая пока мешает это сделать, — низкое качество интернета на отдельных территориях.