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 ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии
Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

 Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

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17:57   1 Июля 2020
Общество

Избирком назвал первые результаты голосования по поправкам к Конституции в Туве

Избирком назвал первые результаты голосования по поправкам к Конституции в Туве

Первые данные о результатах проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции в Туве были обнародованы Центризбиркомом. По информации организации, большая часть населения региона поддержала изменение Основного закона.

За поправки к Конституции России проголосовали 95,3% жителей Тувы, против высказались 3,36% населения. Данные приведены на основе бюллетеней, полученных региональной комиссией с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов в разных регионах России продолжается — ЦИК сообщает о высокой явке населения, которая может быть выше 62%.

Активность населения России позволила достичь рекордных показателей на голосовании по поправкам к Конституции, пишет ФАН. Плебисцит уже завершился на Дальнем Востоке, избирательные комиссии ведут подсчет голосов. УИК действуют не только в РФ, но и за рубежом.

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Автор: Яна Либерман
#россия #цик #тува #Голосование2020

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