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 ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии
Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

 Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

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17:55   1 Июля 2020
Общество

ЦИК опубликовала данные после обработки 5% протоколов

ЦИК опубликовала данные после обработки 5% протоколов

Центральная избирательная комиссия поделилась промежуточными результатами о плебисците по нововведениям в Основной закон страны. Сейчас уже обработано примерно 5% от всех полученных бюллетеней.

Согласно полученным данным, поправки поддержали 69,76% избирателей, а против выступили 29,23%. Среда, 1 июля, обловлена выходным днем указом российского лидера Владимира Путина. Избирательные участки открыли в 8:00 утра по местному времени в каждом из регионов РФ. Некоторые их них уже закончили свою работу.

Изначально голосование планировалось провести в апреле текущего года. Но из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире правительство приняло решение о переносе и расширении сроков плебисцита. Он стартовал 25 июня.

После первых дней международный эксперт из Германии Гуннар Линдеманн прозрачность мероприятия в Крыму, а также ответственный подход жителей полуострова. Также ему понравилась организация всей ситуации.

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Автор: Яна Либерман
#поправки #цик #Голосование2020

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