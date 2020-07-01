ЦИК опубликовала данные после обработки 5% протоколов

Центральная избирательная комиссия поделилась промежуточными результатами о плебисците по нововведениям в Основной закон страны. Сейчас уже обработано примерно 5% от всех полученных бюллетеней.

Согласно полученным данным, поправки поддержали 69,76% избирателей, а против выступили 29,23%. Среда, 1 июля, обловлена выходным днем указом российского лидера Владимира Путина. Избирательные участки открыли в 8:00 утра по местному времени в каждом из регионов РФ. Некоторые их них уже закончили свою работу.

Изначально голосование планировалось провести в апреле текущего года. Но из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире правительство приняло решение о переносе и расширении сроков плебисцита. Он стартовал 25 июня.

После первых дней международный эксперт из Германии Гуннар Линдеманн прозрачность мероприятия в Крыму, а также ответственный подход жителей полуострова. Также ему понравилась организация всей ситуации.