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17:54   1 Июля 2020
Общество

Собянин прокомментировал вероятность второй волны коронавируса

Собянин прокомментировал вероятность второй волны коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве и выразил надежду на создание вакцины от COVID-19 в сентябре.

По словам Собянина, в заболеваемости коронавирусом в столице могут происходить небольшие отклонения, однако они не повлияют на общую картину. Он отметил, что вспышка инфекции утихает, и каждую неделю становится "все лучше и лучше".

"Три месяца такого (роста заболеваний) не было, эта ситуация была только в начале апреля", — добавил глава столицы.

В настоящий момент в Москве зафиксировано около 222 тыс. случаев коронавируса. Из всех зараженных более 152 тыс. человек выздоровели, а 3831 скончался в результате осложнений.

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Автор: Василий Пименов
#собянин #коронавирус #COVID-19

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