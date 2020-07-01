Собянин прокомментировал вероятность второй волны коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве и выразил надежду на создание вакцины от COVID-19 в сентябре.

По словам Собянина, в заболеваемости коронавирусом в столице могут происходить небольшие отклонения, однако они не повлияют на общую картину. Он отметил, что вспышка инфекции утихает, и каждую неделю становится "все лучше и лучше".

"Три месяца такого (роста заболеваний) не было, эта ситуация была только в начале апреля", — добавил глава столицы.

В настоящий момент в Москве зафиксировано около 222 тыс. случаев коронавируса. Из всех зараженных более 152 тыс. человек выздоровели, а 3831 скончался в результате осложнений.