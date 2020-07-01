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19:41   1 Июля 2020
Общество

УИКи Петербурга находятся в предвкушении подсчета голосов

УИКи Петербурга находятся в предвкушении подсчета голосов

Сотрудники участковых избирательных комиссий № 221, 223, 224 и 225 Санкт-Петебурга ждут конца рабочего дня, чтобы наконец-то приступить к подсчету голосов. Они поделились впечатлениями с корреспондентом «Политики сегодня».

Все четыре УИКа находятся в здании 114-й гимназии, в Выборгском районе. Поток голосующих здесь распределился равномерно по дням предварительного голосования. Сегодня, в основной день, пришли люди среднего возраста и молодежь. Есть и те, кто голосует впервые.

УИКи Петербурга находятся в предвкушении подсчета голосов

В разных крыльях школы №112 расположились 205, 206 и 207 УИКи. Директор учреждения отметила, что недельное голосование по поправкам обрадовало избирателей, особенно пенсионеров. Комиссиям же пришлось тяжелее, чем обычно. 

«Сегодня поток людей больше, чем за все дни», — пояснила собеседница корреспондента ПС.

УИКи Петербурга находятся в предвкушении подсчета голосов

Следующая школа и снова три комиссии — № 203, 227 и 228. Здесь активность за пенсионерами. На выходе корреспондент узнала, что одна из женщин одобряет изменение Конституции, потому что не знает, кто может возглавить страну, если не Владимир Путин.

«Жизнь и так неплохая, стабильная. Зачем изменения?» — возразила ей другая жительница Выборгского района и пожелала всем «всего хорошего».

УИКи Петербурга находятся в предвкушении подсчета голосов

В школе №559 председатель одного из УИКов рассказал, что недельное голосование очень удобно для избирателей. А сотрудники избиркомов, по его словам, очень устали.

«Это впервые в практике, никто не предполагал, что так получится», — заметил глава комиссии.

УИКи Петербурга находятся в предвкушении подсчета голосов

Общероссийское голосование по внесению поправок в Основной закон России подходит к концу. Сегодня — 1 июля — последний день работы избиркомов. ЦИК РФ прогнозирует, что явка на избирательные мероприятия превысит 62 процента.

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Автор: Анна Манц
#петербург #конституция рф #уик #голосование2020

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