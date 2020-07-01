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ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

 ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии
Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

 Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

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17:43   1 Июля 2020
Политика

Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ на 17:00 составила 62,89%

Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ на 17:00 составила 62,89%

Более 62% российских избирателей приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции России. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ в среду, 1 июля, по результатам обработки 3,23% протоколов.

По информации ведомства, по состоянию на 17:00 за поправки проголосовали 79,36% россиян. Против — 28,60% избирателей. Явка в Москве составила 49,9%, в Санкт-Петербурге — 66,84%. Всего ЦИК обработал 3,23% протоколов.

Указ о проведении общероссийского голосования по вопросу изменений в Основной закон России подписал президент РФ Владимир Путин. В стране также был организован онлайн-плебисцит для жителей Москвы и Нижегородской области.

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на ЦИК РФ сообщило, что более 60% российских избирателей уже проголосовали по поправкам в Конституцию.

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Автор: Кристина Мокроусова
#поправки #Голосование2020

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