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ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

 ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии
Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

 Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции
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17:37   1 Июля 2020
Общество

ФАН объяснил, почему не стоит доверять слухам о принуждении к голосованию в Петербурге

ФАН объяснил, почему не стоит доверять слухам о принуждении к голосованию в Петербурге

Фейковой историей о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию поделился бывший руководитель организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. Организация признана в РФ нежелательной.

Автор жалобы сообщил, что на него давит некая заместитель руководителя электродепо "Выборгское" Кондратьева Елена Евгеньевна и принуждает голосовать по поправкам в Конституцию. Федеральное агентство новостей проверило, насколько заявление оппозиционера достоверно.

Список Пивоварова составлен на относительно реальных данных. В социальных сетях были обнаружены перечисленные лица, указавшие своим местом работы "Петербургский метрополитен". Представители ФАН связались с ними, но оказалось, что никто из них не является сотрудником данного электродепо.

Точно не известно, сам ли Пивоваров оказался автором вброса, но данная история свидетельствует о том, насколько безответственно глава "Объединенных демократов" проверяет распространяемую им информацию. Сотрудники метрополитена, упомянутые в списке Пивоварова, вправе подать на него в суд.

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Автор: Василий Пименов
#поправки #конституция #Голосование2020

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