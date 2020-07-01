ФАН объяснил, почему не стоит доверять слухам о принуждении к голосованию в Петербурге

Фейковой историей о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию поделился бывший руководитель организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. Организация признана в РФ нежелательной.

Автор жалобы сообщил, что на него давит некая заместитель руководителя электродепо "Выборгское" Кондратьева Елена Евгеньевна и принуждает голосовать по поправкам в Конституцию. Федеральное агентство новостей проверило, насколько заявление оппозиционера достоверно.

Список Пивоварова составлен на относительно реальных данных. В социальных сетях были обнаружены перечисленные лица, указавшие своим местом работы "Петербургский метрополитен". Представители ФАН связались с ними, но оказалось, что никто из них не является сотрудником данного электродепо.

Точно не известно, сам ли Пивоваров оказался автором вброса, но данная история свидетельствует о том, насколько безответственно глава "Объединенных демократов" проверяет распространяемую им информацию. Сотрудники метрополитена, упомянутые в списке Пивоварова, вправе подать на него в суд.