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 ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

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Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

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17:35   1 Июля 2020
Общество

Терентьев: люди с инвалидностью спокойно голосуют по поправкам

Терентьев: люди с инвалидностью спокойно голосуют по поправкам

Права граждан с инвалидностью в голосовании по поправкам полностью соблюдаются. Об этом сообщил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Финальный день голосования по поправкам к Основному закону страны проходит по всей территории России. Самые восточные регионы РФ первыми завершили плебисцит.

Люди с инвалидностью не ограничены в возможности участия в голосовании по поправкам. Россияне могут отдать свой голос на дому или на избирательном участке. Все жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования.

Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев прокомментировал голосование граждан с ограниченными возможностями в период плебисцита к Конституции. На избирательных участках соблюдаются все нормы эпидемиологической безопасности. Россияне могли проголосовать любым удобным для себя вариантом, сообщил Терентьев.

Структурные подразделения общества помогают осуществлять контроль в ходе голосования. Общественные наблюдатели следят за исполнением необходимых предписаний. Подсчет голосов избирателей будет осуществляться после 20:00 по местному времени, сообщает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Яна Либерман
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