Главная цель военной интервенции Турции — захват бюджетных средств Ливии. Такое мнение высказали представители Центрального банка североафриканской страны. Соответствующее заявление разместил телеканал Libya Alhadath в среду, 1 июля.

Турция агрессивно вмешивается в дела Ливии, чтобы разграбить государственный бюджет североафриканской страны, уверены местные финансисты. Журналисты в подтверждение своим словам опубликовали данные о переводах банка на турецкие счета.

Выяснилось, что турецкое правительство вынуждает террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) оплачивать военную поддержку, за счет которой боевики незаконно удерживают власть в Триполи.

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган и премьер-министр нелегитимного ПНС Файез Саррадж заключили договор, по второму Ливия "компенсировала" Турции порядка 3 миллиардов долларов. Кроме того, Анкара получила депозиты на сумму более 8 миллиардов долларов.