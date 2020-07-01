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 ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии
Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

 Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

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17:24   1 Июля 2020
Политика

Арабские финансисты: Эрдоган грабит ливийский госбюджет, получая деньги от ПНС

Арабские финансисты: Эрдоган грабит ливийский госбюджет, получая деньги от ПНС

Главная цель военной интервенции Турции — захват бюджетных средств Ливии. Такое мнение высказали представители Центрального банка североафриканской страны. Соответствующее заявление разместил телеканал Libya Alhadath в среду, 1 июля.

Турция агрессивно вмешивается в дела Ливии, чтобы разграбить государственный бюджет североафриканской страны, уверены местные финансисты. Журналисты в подтверждение своим словам опубликовали данные о переводах банка на турецкие счета.

Выяснилось, что турецкое правительство вынуждает террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) оплачивать военную поддержку, за счет которой боевики незаконно удерживают власть в Триполи.

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган и премьер-министр нелегитимного ПНС Файез Саррадж заключили договор, по второму Ливия "компенсировала" Турции порядка 3 миллиардов долларов. Кроме того, Анкара получила депозиты на сумму более 8 миллиардов долларов.

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #ливия #анкара

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