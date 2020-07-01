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ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

 ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии
Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

 Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

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17:23   1 Июля 2020
Общество

Избирательные участки голосования по Конституции закрылись в Сибири

Избирательные участки голосования по Конституции закрылись в Сибири

Голосование по поправкам к Конституции РФ официально завершилось в Сибири 1 июля.

Жители Сибири поучаствовали в голосовании по внесению изменений в главный закон страны, результаты обработки бюллетеней пока не известны.

Общероссийское голосование по Конституции должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии COVID-19 было перенесено. Россиянам предоставили возможность принять участие в избирательном процессе с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области смогли проголосовать в электронном формате.

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Автор: Яна Либерман
#сибирь #поправки #конституция #Голосование2020

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