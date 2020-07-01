Избирательные участки голосования по Конституции закрылись в Сибири

Голосование по поправкам к Конституции РФ официально завершилось в Сибири 1 июля.

Жители Сибири поучаствовали в голосовании по внесению изменений в главный закон страны, результаты обработки бюллетеней пока не известны.

Общероссийское голосование по Конституции должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии COVID-19 было перенесено. Россиянам предоставили возможность принять участие в избирательном процессе с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области смогли проголосовать в электронном формате.