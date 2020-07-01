Самонкин прокомментировал фейк движения "НЕТ!" о данных экзитполов в Петербурге

Российские граждане не должны верить многочисленным вбросам экзитполов о голосовании по Конституции РФ, которые сейчас тиражируются в Сети. Их распространяют финансируемые из-за рубежа проекты "НЕТ!" и "Голос", заявил политолог Юрий Самонкин.

Россияне поддержали внесение изменений в Основной закон страны. Так, в Санкт-Петербурге, по данным экзитополов, за принятие поправок проголосовали 74,9% избирателей. В целом по РФ, по информации экзитпола ВЦИОМ, за внесение изменений в Конституцию РФ высказались 76% респондентов.

Примечательно, что ряд организаций, финансируемых из-за рубежа, продолжают пытаться исказить реальную картину. Так, движение "НЕТ!" опубликовало очередной фейк о том, что на 14:30 в Петербурге якобы 56% проголосовали против принятия поправок, а в Москве свои голоса против отдали якобы 49% граждан.

Самонкин в интервью Nation News обратил внимание, что в настоящее время в Сети распространяется множество фейков с подачи того же "НЕТ!" и движения "Голос". Он подчеркнул, что эти две организации на постоянной основе будто бы "находят какие-то нарушения". По его мнению, они стараются растиражировать как можно больше фейков, которые впоследствии подхватили бы западные СМИ, чтобы в очередной раз попытаться дискредитировать Россию.

В заключение он добавил, что половина платформ, на которых тиражируются такие вбросы, имеют нероссийских провайдеров и зарегистрированы за границей. Помимо того, они получают финансирование из-за рубежа.