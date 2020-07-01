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ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

 ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии
Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

 Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции
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17:11   1 Июля 2020
Политика

В Петербурге сообщили о жалобах на экзитпольщика в одном из пунктов для голосования

В Петербурге сообщили о жалобах на экзитпольщика в одном из пунктов для голосования

Избиратели пожаловались на действия экзитпольщика в пункте для голосования по поправкам к Конституции РФ №2214 в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Председатель УИК № 2214 рассказал о неком молодом человеке, который в среду пришел в избирательный пункт, принял участие в голосовании и после расположился у входа в здание для проведения социального опроса.

"Не поставив меня в известность, он сообщил сотрудникам полиции, что будет здесь проводить экзитполы", — сказал председатель.

Издание "Невские Новости" сообщило, что экзитпольщик состоит в межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург". По словам председателя, на мужчину стали поступать жалобы и он покинул избирательный участок около 12:00.

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Автор: Василий Пименов
#поправки #питер #конституция #Голосование2020

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