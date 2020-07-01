В Петербурге сообщили о жалобах на экзитпольщика в одном из пунктов для голосования

Избиратели пожаловались на действия экзитпольщика в пункте для голосования по поправкам к Конституции РФ №2214 в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Председатель УИК № 2214 рассказал о неком молодом человеке, который в среду пришел в избирательный пункт, принял участие в голосовании и после расположился у входа в здание для проведения социального опроса.

"Не поставив меня в известность, он сообщил сотрудникам полиции, что будет здесь проводить экзитполы", — сказал председатель.

Издание "Невские Новости" сообщило, что экзитпольщик состоит в межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург". По словам председателя, на мужчину стали поступать жалобы и он покинул избирательный участок около 12:00.