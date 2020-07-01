История российских социологов в Ливии получит продолжение во второй части фильма. Сиквел "Шугалей -2" планируют сделать захватывающим, сохранив документальную составляющую истории. Корреспондент ФАН Альгис Микульскис поделился ожиданиями от фильма.

Премьера первой части фильма "Шугалей" была представлен на экранах в мае 2020 года. Фильм получил большой отклик от публики и произвел большой резонанс. Весь мир узнал, как боевики нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) незаконно заключили в частной тюрьме "Митига" двух российских граждан. Напомним, что при этом никаких обвинений социологам не предъявили. Частная тюрьма известна тяжелыми условиями для заключенных.

Альгис Микульскис отметил, что те, кто видел фильм "Шугалей" и кто знает, какие события лежат в основе, понимают, что без сиквела не обойтись. Вторая часть фильм про социологов также будет основана на реальных событиях. Корреспондент отметил, что мы станем свидетелями рождения жанра художественной документалистики. Микульскис уверен, что вторая часть фильма будет со счастливым концом, пишет Федеральное агентство новостей.