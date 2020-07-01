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ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

ЦИК рассказал, как распределились голоса по поправкам к Конституции на Сахалине

 ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии

ЦИК обнародовала сведения по голосованию в Хакасии
Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

Московские наблюдатели: нарушения не сказались на голосовании по Конституции РФ

 Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции

Движение "Нет!" готовит новую провокацию в связи с голосованием по поправкам к Конституции
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17:01   1 Июля 2020
Политика

Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент — марионетка иностранных сил

Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент — марионетка иностранных сил

Сторонники информационной кампании "Нет!" распространяют вбросы о голосовании по поправкам к Конституции РФ, искажая данные ЦИК о первых результатах избирательной кампании. Эти действия прокомментировал политолог Сергей Марков.

По словам главы Института политисследований Сергея Маркова, антиконституционная кампания развернута иноагентами и предателями. Эти люди работают, обслуживая интересы других стран, пишет ФАН. В связи с этим становится очевидно, какой выбор следует сделать на голосовании.

Политолог полагает, что одной из главных целей организаторов кампании "Нет!" является отставка Владимира Путина и назначение такого президента России, который станет марионеткой зарубежных политических сил. Поэтому необходимо противостоять подобным действиям.

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Автор: Руслан Неглинный
#поправки #нет #марков #Голосование2020

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