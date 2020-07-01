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16:52   1 Июля 2020
Общество

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

Поправки к Конституции РФ поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, где уже обработано 100% протоколов. Об этом сообщает ЦИК РФ.

Также известно, что из дальневосточных регионов высокий результат по обработке протоколов, кроме Чукотки, показала Сахалинская область. Там уже готовы 87,08%, передает ТАСС.

Всероссийское голосование по изменениям в Основной закон страны стартовало 25 июня. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

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Автор: Ирина Большунова
#конституция #чукотка #Голосование2020

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