ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

Поправки к Конституции РФ поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, где уже обработано 100% протоколов. Об этом сообщает ЦИК РФ.

Также известно, что из дальневосточных регионов высокий результат по обработке протоколов, кроме Чукотки, показала Сахалинская область. Там уже готовы 87,08%, передает ТАСС.

Всероссийское голосование по изменениям в Основной закон страны стартовало 25 июня. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.